Vor Pressekonferenz: Trump nennt iranisches Regime "Tiere"

US-Präsident Donald Trump hat dem Iran erneut mit massiven und verheerenden Luftangriffen gedroht. "Das ganze Land könnte in einer Nacht ausgelöscht werden, und diese Nacht könnte morgen sein", sagte Trump am Montag bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Der US-Präsident hat wiederholt mit der massiven Zerstörung von Kraftwerken und Brücken im Iran gedroht, sollte die Straße von Hormuz nicht geöffnet werden. Kurz vor der PK hatte Trump die Iraner als "Tiere" bezeichnet. Der US-Präsident hat ein Teheran gestelltes Ultimatum mehrfach verlängert, derzeit gilt es offenbar bis Dienstag 20.00 Uhr (Ortszeit, Mittwoch 02.00 Uhr MESZ). Am Sonntag schrieb der Präsident auf seiner Onlineplattform Truth Social: "Öffnet die verdammte Meerenge, ihr verrückten Bastarde, oder ihr werdet in der Hölle leben."

Am Montag sagte Trump bei einem Osterfest im Garten des Weißen Hauses auf eine Journalistenfrage, ob Angriffe auf die Energieinfrastruktur des Iran nicht gegen das Kriegsrecht verstoßen würden: "Weil sie 45.000 Menschen im letzten Monat getötet haben, vielleicht mehr. Vielleicht bis zu 60.000. Sie haben Protestierende getötet, sie sind Tiere".

Beobachter verwiesen darauf, dass nun mit den Revolutionsgarden radikale Kräfte mehr Macht hätten. Nach der Tötung des iranischen geistlichen Oberhaupts, Ayatollah Ali Khamenei, kurz nach Ausbruch des Krieges, haben diese größeren Einfluss erlangt. Offiziell ist der Sohn Khameneis, Mojtaba Khamenei, zum neuen geistlichen Oberhaupt ernannt worden. Er trat bisher aber selten in Erscheinung.