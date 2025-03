Proteste in Serbien: Putin prangert "Einmischung von außen" an

Bei einem Telefonat mit Serbiens Präsidenten Aleksandar Vučić habe Putin betont, dass eine Einmischung in die innenpolitische Situation Serbiens "inakzeptabel" sei, erklärte der Kreml am Freitag. Zudem habe der russische Staatschef seine Unterstützung für das Vorgehen der "rechtmäßig gewählten Behörden" in Serbien bekräftigt.

Putin und Vučić wollen ihre Partnerschaft stärken

In dem Gespräch einigten sich die beiden Staatschefs demnach auch auf eine Stärkung der "strategischen russisch-serbischen Partnerschaft". Laut dem Kreml kündigte Vučić an, für die Gedenkfeiern zum Sieg Russlands über Nazi-Deutschland am 9. Mai nach Moskau zu reisen. Auch serbische Soldaten werden demnach an der Militärparade in der russischen Hauptstadt teilnehmen.