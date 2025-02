Mit 5 Mio. Dollar zur Green Card – mit VIP-Ticket zum österreichischen Pass

von Geoffrey Ebner

Der EU sind Goldene Visa und goldene Staatsbürgerschaften schon lange ein Dorn im Auge. Zu hoch seien die Risiken von Korruption, Geldwäsche und kriminellen Profiteuren. Solche Programme wurden zuletzt in zahlreichen EU-Staaten ausgesetzt – zuletzt in Spanien. Ganz anders die USA mit ihrem Präsidenten: Donald Trump will zwar bis zu elf Millionen illegaler Migranten aus dem Land werfen, ausländische Multimillionäre aber sind durchaus willkommen: 5 Millionen Dollar müssten die reichen Interessenten auf den Tisch blättern, dafür bekämen sie Aufenthaltsrecht in den USA, kündigte Trump ein neues Einwanderungsprogramm an.

Dafür soll die Green Card-Lotterie, über die jährlich bis zu 55.000 Menschen aus aller Welt in die USA kommen, abgeschafft werden. Trump: „Warum sollten wir sie verschenken?" Zielmarke sei, sagt der US-Präsident, dass bis zu eine Million reicher Menschen diese fünf Millionen Dollar teure "Golden Card" kaufen.

Und Österreich?

Österreich hat eines der restriktivsten Staatsbürgerschaftsrechte in Europa. Viele Personengruppen werden ausgeschlossen, Vorgaben gibt es genug.