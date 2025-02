Orbán nimmt sich Beispiel an Trump und geht noch härter gegen NGOs und Medien vor

In Ungarn nimmt Ministerpräsident Viktor Orbán die Politik von US-Präsident Donald Trump zum Anlass, um noch härter gegen Medien vorzugehen. Seine Regierung werde Gesetze "zum Schutz der nationalen Souveränität" beschließen, kündigte er am Montag an. Dazu soll aufgedeckt werden, welche ungarische Medien finanzielle Mittel aus dem Ausland erhalten würden. "Das Korruptionsnetzwerk, das die gesamte westliche Politik- und Medienwelt beherrscht, muss beseitigt werden", so Orbán im Parlament.

Orbán sieht sich durch Trumps Entscheidung gedeckt, den Großteil des Budgets der US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) für 90 Tage einzufrieren und die meisten ihrer Mitarbeiter zu entlassen. Davon sind weltweit Nichtregierungsorganisationen und humanitäre Projekte betroffen. Trump hatte in der Vergangenheit USAID vorgeworfen, von einem Haufen "radikaler Verrückter" geleitet worden zu sein. Sein Berater, Tech-Milliardär Elon Musk, bezeichnete die Behörde als "Schlangennest radikaler Marxisten" und rückte sie in die Nähe einer kriminellen Organisation.