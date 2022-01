Versuchter Anschlag auf Premier: In Haiti regiert das Chaos

Schon seit Jahren wird der Karibikstaat, der zu den ärmsten Ländern der Welt zählt, von Naturkatastrophen wie Hurrikanen und Erdbeben geplagt, doch spätestens seit dem vergangenen Sommer hat das Chaos endgültig überhandgenommen: Am 7. Juli erschoss ein bewaffnetes Kommando den Präsidenten Jovenel Moïse in dessen Villa. Bis heute ist unklar, wer dahintersteckt.

In dem entstandenen Machtvakuum übernehmen kriminelle Banden zunehmend die Kontrolle. So gab die Polizei am Montag bekannt, dass bei einem versuchten Gefängnisausbruch in einem Vorort der Hauptstadt zehn Häftlinge und ein Polizist ums Leben kamen. Erst im Februar 2021 waren aus demselben Gefängnis mehr als 400 Insassen ausgebrochen, damals starben 26 Menschen.Johannes Arends