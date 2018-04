Versuche der Deeskalation nach Trumps Kriegsdrohung

Tag fünf nach dem vermeintlichen Giftgasanschlag in der Stadt Duma nahe Damaskus. Das russische Fernsehen zeigt, wie auf einem Gebäude in der Stadt - angeblich dem Rathaus - die syrische Flagge gehisst wird. In den vergangenen Tagen hatten Tausende Menschen die zuletzt von Rebellen gehaltene Stadt verlassen. Die Evakuierung Dumas war unter Beteiligung Russlands, Assads Verbündetem, ausgehandelt worden. Nun scheint sie wieder in der Hand der Regierungstruppen. Der Krieg vor den Toren von Damaskus ist vorerst vorbei.

Die USA machen die syrische Regierung für den Anschlag mit Giftgas am vergangenen Samstag verantwortlich.Laut der Organisation der Weißen Helme wurden dabei mindestens 42 Menschen getötet, mehr als 500 verletzt. US-Präsident Donald Trump drohte Syrien im Kurznachrichtendienst Twitter mit einem Militärschlag und warnte dabei Russland als engen Verbündeten der Regierung von Präsident Bashar al-Assad.

Deeskalation

Am Tag nach der Kriegsdrohung stehen die Zeichen aber vorläufig auf Deeskalation. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres richtete noch am Mittwochabend einen eindringlichen Appell an den UNO-Sicherheitsrat. Die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates müssten dafür sorgen, dass die „Situation nicht außer Kontrolle“ gerate, forderte Guterres. Er sei „tief beunruhigt“ über die Spaltung des Sicherheitsrates in der Syrien-Frage. „Ich habe die Entwicklungen im Sicherheitsrat genau verfolgt und bedaure, dass der Rat bisher nicht in der Lage war, zu einer Einigung in dieser Frage zu kommen“, erklärte Guterres mit Blick auf die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien. Es dürfe nicht vergessen werden, dass die UNO-Bemühungen letztlich darauf abzielen müssten, „das schreckliche Leid des syrischen Volkes zu beenden“.