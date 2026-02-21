Venezuela zieht kubanische Sicherheitsberater ab

Unter dem massiven Druck der US-Regierung hat Venezuela Insidern zufolge damit begonnen, die engen Sicherheitsbeziehungen zu Kuba zu kappen und Berater von der Karibikinsel abzuziehen. Wie elf mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters sagten, verlassen kubanische Sicherheitsberater und Ärzte das Land. Interimspräsidentin Delcy Rodriguez setze zu ihrem eigenen Schutz inzwischen auf venezolanische Leibwächter und nicht mehr auf die kubanischen Eliteeinheiten, auf die sich der am 3. Jänner von den USA festgenommene Ex-Präsident Nicolas Maduro gestützt hatte. In den vergangenen Wochen seien zudem Flüge mit medizinischem Personal und Sicherheitsberatern in Richtung Havanna gestartet.

Einschnitt in enge Sicherheitsallianz Einem der Insider zufolge geschieht der Abzug auf direkte Anweisung von Rodriguez, um US-Forderungen nachzukommen. Der Schritt markiert einen Einschnitt in die enge Sicherheitsallianz, die unter dem verstorbenen Präsidenten Hugo Chavez begann und als Lebensversicherung der sozialistischen Regierung in Venezuela galt. Kubanische Geheimdienstler waren tief in das Militär und den militärischen Abschirmdienst DGCIM integriert, der als maßgeblich für die Unterdrückung der Opposition galt. Nach Angaben der Regierung in Havanna kamen bei dem US-Militärangriff Anfang Jänner, der zur Festnahme Maduros führte, 32 Kubaner ums Leben. Experten sahen in der kubanischen Präsenz einen entscheidenden Faktor für den jahrelangen Machterhalt der Sozialisten. "Den Kubanern gelang es zwar nicht, Maduro zu schützen, aber sie spielten eine Schlüsselrolle dabei, die Chavista-Regierung an der Macht zu halten", sagte John Polga-Hecimovich von der US-Marineakademie in Maryland. Die Strategie zur Verhinderung von Putschen habe "brillant funktioniert". Kubanische und venezolanische Stellungnahmen lagen zunächst nicht vor.