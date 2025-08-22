US-Militäreinsatz in Venezuela? Trump erhöht den Druck im Drogenkrieg

Wer behauptet, Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro und US-Präsident Donald Trump seien noch nie gute Freunde gewesen, riskiert keine gewagte These. Nun dürfte die Beziehung Washington-Caracas aber einen neuen Tiefpunkt erreicht haben. So wurde diese Woche bekannt, dass die USA drei Kriegsschiffe, sogenannte Lenkwaffenzerstörer, an Venezuelas Küste entsandt haben, um illegale Drogentransporte zu stoppen. Auch Aufklärungsflugzeuge, ein Atom-U-Boot und 4.000 US-Soldaten sollen in der südlichen Karibikregion eingesetzt werden, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Die Einheiten könnten dabei nicht nur für Überwachungsoperationen genutzt werden, sondern auch als Startrampe für gezielte Angriffe dienen, wird eine anonyme Quelle zitiert.

USA wollen "alle Macht" einsetzen Trump, der der tödlichen Drogenschwemme im eigenen Land ein Ende bereiten will, spielt bereits seit Längerem medienwirksam mit dem Gedanken, militärische Gewalt gegen lateinamerikanische Drogenkartelle einzusetzen. Vor zwei Wochen soll er das US-Verteidigungsministerium heimlich ermächtigt haben, "direkte militärische Operationen in fremden Gewässern und auf fremdem Boden" durchzuführen, berichtet die New York Times. Seine Sprecherin Karoline Leavitt bestätigte diese Woche, die USA seien entschlossen , "alle Macht“ einzusetzen, um den Drogenhandel aus Venezuela einzudämmen. Das Maduro-Regime bezeichnet sie als "Drogenkartell" und "nicht die legitime Regierung Venezuelas".

Drogenkartelle als Terrororganisationen Bereits im Februar hatte die Trump-Regierung die Weichen dafür gestellt und mehrere lateinamerikanische Drogenkartelle als Terrororganisationen eingestuft, darunter das Sinaloa-Kartell (Mexiko) und Tren de Aragua (Venezuela). Dadurch könnten nun "andere Bestandteile der amerikanischen Macht" zum Kampf gegen diese Gruppen eingesetzt werden, sagte US-Außenminister Marco Rubio in einem TV-Interview. Darunter "Geheimdienste, das Verteidigungsministerium, was auch immer." Im Juli wurde das "Cartel de los Soles" (Sonnenkartell), das eng mit Venezuelas Politik und Armee verwoben ist, von den USA auf eine spezielle Terrorliste gesetzt. Maduro wird beschuldigt, dieses Netzwerk anzuführen. Das US-Justizministerium hat die Belohnung für Hinweise, die zu seiner Festnahme führen, jüngst auf 50 Millionen US-Dollar erhöht. Auch Vermögenwerte im Wert von 700 Millionen US-Dollar, die mit Maduro in Verbindung stünden, sollen beschlagnahmt worden sein. Caracas weist die Vorwürfe vehement zurück. Verteidigungsminister Vladimir Padrino López bezeichnete die Anschuldigungen gegen Maduro als "absurd" und "lächerlich".