50 Mio. Dollar: USA verdoppeln Kopfgeld auf Präsident Maduro

Washington hat das auf den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro ausgesetzte Kopfgeld auf 50 Millionen Dollar (rund 43 Millionen Euro) verdoppelt. Das Justizministerium und das Außenministerium der USA setzten "eine Belohnung von 50 Millionen Dollar für Informationen aus, die zur Festnahme von Nicolás Maduro führen", erklärte US-Justizministerin Pam Bondi am Donnerstag.

Im Jänner war bereits ein Kopfgeld in Höhe von 25 Millionen Dollar festgelegt worden.