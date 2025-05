Zehn Monate nach der umstrittenen Wiederwahl von Präsident Nicolás Maduro haben dessen Sozialistische Partei PSUV und ihre Verbündeten am Sonntag bei den Parlaments- und Regionalwahlen in Venezuela einen klaren Sieg eingefahren.

Maduro: "Sieg der Stabilität für Venezuela"

Die wichtigste Oppositionskoalition "Plataforma Unitaria Democrática (PUD) hatte im Vorjahr bei den Präsidentschaftswahlen den Sieg ihres Kandidaten Edmundo González Urrutia für sich reklamiert. Sie warf Maduro Betrug vor und rief ihre Anhänger daher dazu auf, nicht an dem Urnengang teilzunehmen. Laut Oppositionsführerin María Corina Machado enthielten sich am Sonntag auch mehr als 85 Prozent der Wahlberechtigten ihrer Stimme. Nach ach Schätzungen des Wahlrats lag die Beteiligung bei 42,6 Prozent. Maduro bezeichnete das Ergebnis vor Anhängern in Cararas als "Sieg des Friedens und der Stabilität für ganz Venezuela".

Rund 21,4 Millionen Venezolanerinnen und Venezolaner waren zu den Urnen gerufen, um 569 Ämter zu wählen, darunter 285 Abgeordnete der Nationalversammlung (Parlament), 24 Gouverneure und 260 regionale Abgeordnete. Erstmals werden zudem ein Gouverneur und acht Abgeordnete für die ölreiche Region Essequibo gewählt - ihre Wahl gilt aber als symbolischer Akt. Das Gebiet macht zwei Drittel der Landfläche Guyanas aus, wird jedoch von Venezuela beansprucht.