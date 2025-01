Venezueleas Diktator Maduro beginnt dritte Amtszeit inmitten landesweiter Proteste

Nach seiner von Vorwürfen massiver Manipulation überschatteten Wiederwahl hat sich der autoritär regierende venezolanische Präsident Nicolás Maduro am Freitag für eine dritte Amtszeit angeloben lassen. Die Zeremonie fand angesichts mehrerer Großdemonstrationen statt.

"Ich bin hier, mit euch, und bis zum Ende", rief die 57-Jährige bei der Kundgebung vom Dach eines Lastwagens zu den Demonstranten. Nach ihrer Rede kam es zu dramatischen Szenen: Machado stieg auf ein Motorrad, hunderte von Anhängern liefen mit ihr mit, um sie zu bewachen und zu verhindern, dass sie von Beamten der Regierung festgenommen werden würde.

Doch kurz darauf meldete ihr Team, dass sie abgefangen worden sei. Dabei seien auch Schüsse gefallen. Eigenen Angaben zufolge wurde Machado "kurzzeitig entführt", verhört und anschließend wieder freigelassen. Erst Stunden nach dem Ereignis richtete sich Machado über X selbst an die Öffentlichkeit: "Ich bin jetzt an einem sicheren Ort und entschlossener als je zuvor, bis zum Ende an eurer Seite zu stehen!"