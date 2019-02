Venezuela: Guaidó plant Rückkehr nach Caracas

"Wir sehen uns sehr bald in Caracas": Der selbst ernannte Übergangspräsident Juan Guaidó hat trotz einer drohenden Festnahme angekündigt, so bald wie möglich nach Venezuela zurückzukehren. "Ich bin diese Verpflichtung nicht eingegangen, um sie außerhalb Venezuelas zu erfüllen", sagte er in einem auf Twitter veröffentlichten Video. Guaidó befindet sich seit vergangener Woche im benachbarten Kolumbien, wo er an einem Solidaritätskonzert für Venezuela sowie einer internationalen Konferenz teilnahm.

Mögliche Verhaftung

Staatschef Nicolás Maduro hatte Guaidó im Falle einer Rückkehr mit strafrechtlichen Maßnahmen gedroht. "Er kann nicht einfach kommen und gehen, die Justiz hatte ihm das Verlassen des Landes verboten", sagte er im Interview mit dem US-Sender ABC.

Guaidó warnte, dass seine Festnahme eine beispiellose Reaktion nach sich ziehen würde. "Sollten sie den politischen und historischen Fehler begehen, mich zu inhaftieren, werden sie sich vor der Welt verantworten müssen. Dies wäre ein Staatsstreich und ein Attentat auf die Stabilität des Landes", so der 35-Jährige zum kolumbianischen Sender Caracol. Auf die Frage, ob das eine Intervention der USA auslösen würde, antwortete er: "Das ist eine Entscheidung der Vereinigten Staaten."