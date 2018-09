USA zuerst: auch vor der UNO-Generalversammlung

Donald Trump ist in New York, und es regnet auch noch. Man kann sich nur wundern, wie viele New Yorker sich trotzdem in ihr Auto setzen und versuchen, voranzukommen. Die Straßen rund um das momentane Zentrum der Weltpolitik am East River sind gesperrt. Und Donald Trump hatte nicht die Höflichkeit, bei der Eröffnung um 9 Uhr Ortszeit anwesend zu sein.

Erst um 10 Uhr, als er bereits in der UNO sein sollte, verließ die lange Autokolonne mit seinem Cadillac, genannt "The Beast", den Trump Tower. Die amerikanischen Medien beachten die jährliche Generalversammlung kaum, zu viele innenpolitische Themen sind viel wichtiger. Am Donnerstag wird der Jurist Brett Kavanaugh vor dem Senat auftreten, dort wird freilich auch Christine Ford angehört werden, die dem Kandidaten für den Obersten Gerichtshof eine sexuelle Attacke während der gemeinsamen Studienzeit vorwirft. Inzwischen ist eine zweite Frau mit Vorwürfen sexueller Gewalt in die Öffentlichkeit gegangen, Deborah Ramirez, die mit Kavanaugh in Yale studiert hat.