USA wollen Beziehungen zu Saudi-Arabien "neu kalibrieren"

Die USA haben einen neuen Ansatz für ihre Beziehungen zu Saudi-Arabien angekündigt und wollen in Zukunft auch wieder direkt mit König Salman bin Abdulaziz zusammenarbeiten. "Wir haben von Anfang an klargestellt, dass wir unsere Beziehungen zu Saudi-Arabien neu kalibrieren werden", sagte Präsidialamtssprecherin Jen Psaki am Dienstag.

Zur Frage des ersten Telefonats von Präsident Joe Biden mit dem Verbündeten sagte sie: "Das Gegenüber des Präsidenten ist König Salman, und ich gehe davon aus, dass er zu gegebener Zeit ein Gespräch mit ihm führen wird." Wann dies geschehen werde, könne sie nicht sagen.