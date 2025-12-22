Bedenken für nationale Sicherheit: USA stoppen große Windkraft-Projekte

Die USA haben Pachtverträge für fünf große Offshore-Windkraftprojekte vor der Ostküste ausgesetzt und dies mit Bedenken für die nationale Sicherheit begründet. Das US-Innenministerium teilte am Montag mit, der Schritt sei eine Reaktion auf Beschwerden des Verteidigungsministeriums. Die Bewegung der großen Rotorblätter sowie die stark reflektierenden Türme der Anlagen verursachten Radarstörungen. Das könne die Lokalisierung und Erkennung von Bedrohungen erschweren. "Trump-Regierung sucht nach jeder Ausrede" Die Aussetzung gebe den Bundesbehörden Zeit, mit den Pächtern und den US-Staaten zusammenzuarbeiten, um die Risiken zu bewerten. Vertreter von einzelnen Staaten, Windkraft-Unternehmen und Branchenverbände kritisierten den Schritt als ungerechtfertigt.

"Die Trump-Regierung sucht nach jeder Ausrede, um ihren Angriff auf saubere Energie fortzusetzen", sagte die Gouverneurin von New York, Kathy Hochul. "Für diesen Stopp gibt es jedoch keine glaubwürdige Rechtfertigung." Trump: Windturbinen kostspielig und ineffizient US-Präsident Donald Trump hat Windturbinen als kostspielig und ineffizient bezeichnet und sich wiederholt gegen die Branche gestellt. Im Wahlkampf hatte er versprochen, die Offshore-Windindustrie zu stoppen und stattdessen Öl und Gas zu fördern. Im August hatte die Regierung bereits den fortgeschrittenen Bau des Projekts Revolution Wind von Ørsted gestoppt, ein Bundesrichter hob das Verbot jedoch später auf.