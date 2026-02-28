USA unterstützen Pakistan im Krieg gegen Afghanistan

Die USA haben sich im eskalierenden Konflikt zwischen Pakistan und den in Afghanistan herrschenden Taliban hinter die Regierung in Islamabad gestellt.

"Die Vereinigten Staaten unterstützen das Recht Pakistans, sich gegen Angriffe der Taliban zu verteidigen", teilte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Freitag (Ortszeit) mit. Die Europäische Union forderte beide Länder zur Deeskalation und Dialog auf. Afghanistan müsse "wirksame Maßnahmen" gegen Terrorgruppen ergreifen.

Der US-Außenamtssprecher verwies darauf, dass die Taliban von den USA als "besonders ausgewiesene globale Terrorgruppe" eingestuft werden. "Die Taliban haben ihre Zusagen zur Terrorismusbekämpfung immer wieder nicht eingehalten."

Die USA hatten nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 die Taliban durch einen internationalen Militäreinsatz entmachtet. Zwei Jahrzehnte später übernahmen sie aber in Kabul erneut die Macht, nachdem die US-Truppen aus dem Land abgezogen waren.