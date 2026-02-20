USA begleichen kleinen Teil ihrer UNO-Schulden

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die USA haben einen Teil ihrer mehr als vier Milliarden Dollar umfassenden Schulden bei den Vereinten Nationen beglichen. Washington habe in der vergangenen Woche rund 160 Millionen Dollar überwiesen, teilte ein UNO-Sprecher am Donnerstag mit. Die Zahlung erfolgte, während US-Präsident Donald Trump die erste Sitzung seines umstrittenen Friedensrates abhielt. Trump sagte bei dem Treffen in Washington, seine Regierung werde die UNO finanziell stärken. "Wir werden ihnen in Gelddingen helfen, und wir werden sicherstellen, dass die Vereinten Nationen lebensfähig sind", sagte Trump. "Ich denke, die Vereinten Nationen haben großes Potenzial, wirklich großes Potenzial. Sie haben dieses Potenzial nicht ausgeschöpft."

Die USA sind der größte Beitragszahler zum UNO-Haushalt, haben sich jedoch unter der Regierung Trump geweigert, Pflichtbeiträge für den regulären Haushalt und für Friedensmissionen zu leisten. Zudem wurden freiwillige Zahlungen an UNO-Organisationen mit eigenen Budgets gekürzt. US-Rückzug aus zahlreichen UNO-Organisationen UNO-Vertretern zufolge schuldeten die USA dem regulären UNO-Haushalt Anfang Februar 2,19 Milliarden Dollar. Dies entspreche mehr als 95 Prozent der gesamten ausstehenden Zahlungen aller Länder weltweit. Außerdem schulden die USA weitere 2,4 Milliarden Dollar für laufende und vergangene Friedensmissionen sowie 43,6 Millionen Dollar für UNO-Tribunale. Washington hat sich aus Dutzenden von UNO-Organisationen zurückgezogen.