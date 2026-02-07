USA wollen ihre Milliarden-Schulden bei der UNO begleichen

Die USA wollen in den kommenden Wochen eine erste Zahlung für ihre Milliardenschulden bei den Vereinten Nationen leisten, haben aber zugleich weitere Reformen eingemahnt.

"Sicherlich wird in Kürze eine erste Geldtranche eingehen", sagte der US-Botschafter bei der UNO, Mike Waltz, am Freitag (Ortszeit) in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Die bisherigen Anstrengungen der UN seien zwar ein wichtiger erster Schritt, es müsse jedoch mehr getan werden.