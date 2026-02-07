USA wollen ihre Milliarden-Schulden bei der UNO begleichen
Zusammenfassung
- Die USA kündigen eine erste Zahlung ihrer Milliardenschulden bei den Vereinten Nationen an, fordern aber weitere Reformen.
- US-Botschafter Waltz betont die Notwendigkeit, Doppelstrukturen innerhalb der UNO, insbesondere im Bereich Klimawandel, abzubauen.
- Die Ankündigung folgt auf Warnungen des UNO-Generalsekretärs vor einem finanziellen Zusammenbruch aufgrund ausstehender US-Beiträge.
Die USA wollen in den kommenden Wochen eine erste Zahlung für ihre Milliardenschulden bei den Vereinten Nationen leisten, haben aber zugleich weitere Reformen eingemahnt.
"Sicherlich wird in Kürze eine erste Geldtranche eingehen", sagte der US-Botschafter bei der UNO, Mike Waltz, am Freitag (Ortszeit) in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Die bisherigen Anstrengungen der UN seien zwar ein wichtiger erster Schritt, es müsse jedoch mehr getan werden.
Doppelstrukturen beseitigen
So sei ein zentrales Ziel die Beseitigung von Doppelstrukturen. Als Beispiel nannte Waltz, dass es sieben UNO-Organisationen gebe, die sich hauptsächlich mit dem Klimawandel befassten. "Unabhängig von der Klimadebatte brauchen wir keine sieben", sagte er.
Die Ankündigung kommt, nachdem UNO-Generalsekretär Antonio Guterres vor zwei Wochen vor einem "unmittelbar bevorstehenden finanziellen Zusammenbruch" der Organisation gewarnt hatte. Grund dafür sind ausstehende Mitgliedsbeiträge, von denen die USA den größten Teil schulden.
UNO-Angaben zufolge belaufen sich die US-Schulden allein für den regulären Haushalt auf 2,19 Milliarden Dollar (1,86 Mrd. Euro). Die Zahlungsrückstände der USA sind während der Präsidentschaft von Donald Trump erheblich gestiegen. Trump hatte jedoch am Dienstag ein Budgetgesetz unterzeichnet, das 3,1 Milliarden Dollar für Beiträge an die UNO und andere internationale Organisationen vorsieht.
