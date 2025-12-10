Ausland

Klimawandel-Infos von Websites der US-Umweltschutzbehörde gelöscht

FILE PHOTO: United States Environmental Protection Agency (EPA) headquarters, in Washington
Die Verantwortung der Menschheit rund um den Klimwandel ist nun nicht mehr online abgebildet.
10.12.25, 14:01
Kommentare

Die US-Umweltschutzbehörde EPA hat Informationen zur Verantwortung der Menschheit für den Klimawandel von ihrer Internetseite gelöscht. 

Wie US-Medien am Dienstag berichteten, geht es auf den Informationsseiten der Behörde nun hauptsächlich um "natürliche Prozesse" als Treiber der Erderwärmung, wie etwa Vulkanausbrüche und Schwankungen der Sonnenaktivität.

Katastrophale Erderwärmung: IPCC-Wissenschaftler prophezeien düstere Zukunft

Wie die New York Times berichtete, überarbeitete die EPA unter anderem ihre Websites zu den Ursachen des Klimawandels und den Folgen der Erderwärmung in den USA. Laut der Washington Post wurde eine Seite ganz gelöscht, die den Anstieg des Meeresspiegels und das Schrumpfen des Meereises in der Arktis thematisierte - beides sind wichtige Indikatoren für die weltweiten Klimaveränderungen.

Öxit durch US-Sicherheitsstrategie? Trump will Österreich von EU loslösen

US-Präsident Trump hatte den menschengemachten Klimawandel zuletzt im September in einer Rede bei der UNO entgegen aller wissenschaftlichen Fakten vehement bestritten und als "weltweit größten Betrug aller Zeiten" bezeichnet. Statt auf den Ausbau erneuerbarer Energien setzt Trump wieder auf die Förderung von klimaschädlichen fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas.

Mehr zum Thema

Donald Trump USA
Agenturen  | 

Kommentare