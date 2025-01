Wo Trump radikal kürzen wollte - und wo er bisher gebremst wurde

Ein US-Bundesgericht hat den von Präsident Donald Trump verhängten Ausgabenstopp für Bundesmittel in Höhe von Hunderten Milliarden Dollar vorübergehend auf Eis gelegt. Eine Bundesrichterin gab einem Eilantrag einer Interessengruppe statt, die argumentiert hatte, dass der Ausgabenstopp Tausende von Bundesprogrammen von der Gesundheitsfürsorge bis zum Straßenbau gefährden könnte.

Die Prioritäten des US-Präsidenten

Behörden und Organisationen in den Bundesstaaten wurden indessen aufgefordert zu dokumentieren, ob Zuschüsse für illegale Einwanderer, Klimapolitik oder Diversitätsprogramme verwendet werden - also Bereiche, die Trump nicht weiter fördern will. Aus dem Weißen Haus hieß es: Diese vorläufige Zahlungspause gebe der Regierung Zeit zu überprüfen, ob die bisher bezuschussten Programme mit den Prioritäten des Präsidenten übereinstimmten.