Wer widerspricht eigentlich noch US-Präsident Trump?

" Jeder will mein Freund sein", sagte Donald Trump im Dezember bei einer Presse-Konferenz. Die Selbsteinschätzung des neuen, alten US-Präsidenten trügt. Trotz größerer Machtfülle und politischem Freispiel - doppelte republikanische Mehrheiten im Kongress - regt sich nach Wochen der Paralyse an vielen Orten zaghaft die Opposition.

Mariann Edgar Budde war bisher nur Kirchen-Insidern bekannt. Seit die Bischöfin der Episkopalkirche Amerikas Donald Trump am Dienstag in der Kathedrale von Washington eine gleichermaßen respektvolle wie beinharte Gardinenpredigt über den Umgang mit gesellschaftlichen Minderheiten hielt, ist die kleine Frau weltbekannt.

Weil Trump per Dekret verfügt hat, dass es künftig nur noch zwei Geschlechter und nichts dazwischen gibt: Mann und Frau.

Auch wie die Geistliche in Bezug auf Trumps Massen-Deportationpläne über illegale Immigranten sprach, "die unsere Ernte einfahren und unsere Bürogebäude reinigen, die in Geflügelfarmen und Fleischverpackungsbetrieben arbeiten, die in Restaurants das Geschirr nach dem Essen abwaschen und in Krankenhäusern Nachtschichten übernehmen", nötigte vielen Zuschauern Respekt ab und wurmte Trump, der die Bischöfin eine "radikale Linke" nannte, die sich bei ihm entschuldigen müsse.