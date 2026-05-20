Geschenk für den Ex-Terroristen: Trump schickt Al-Scharaa sein Parfum

Gute Beziehungen unter Staatschefs leben auch von kleinen Aufmerksamkeiten und Geschenken. US-Präsident Donald Trump schickte dem syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa nun eine Flasche Parfum und eine Flasche Eau de Cologne aus seiner eigenen Produktlinie. „Einige Treffen hinterlassen einen Eindruck, unseres hinterließ offenbar einen Duft“, teilte al-Scharaa am Dienstagabend bei X mit zusammen mit einem Foto der zwei verpackten Flaschen und einer persönlichen Notiz Trumps. Al-Scharaa dankte Trump für dessen Großzügigkeit und dass er dieses „edle Geschenk nachgefüllt“ habe.

Trump hatte al-Scharaa im vergangenen November im Weißen Haus empfangen. Auf Videos der Begegnung war zu sehen, wie Trump al-Scharaa mit dem Duft besprühte.

„Trump Victory 47“ gebe es nur in limitierter Auflage, heißt es auf der Webseite zu Trumps Düften. Es verkörpere „Stärke, Kraft und Sieg“. Der Duft ist eines von Hunderten Produkten der Trump-Marke, zu denen Kleidung, Uhren, Hautpflegeprodukte, Bibeln, Kerzen und ein goldenes Smartphone gehören.

Kritiker werfen Trump vor, sich an der Präsidentschaft auf illegale Weise zu bereichern, auch durch Kryptowährungen und Immobilienprojekte weltweit.

Al-Scharaa wurde zum Übergangspräsidenten in Syrien ernannt, nachdem der frühere Machthaber Baschar al-Assad Ende 2024 gestürzt wurde. Washington normalisierte die Beziehungen zur syrischen Regierung und zu al-Scharaa, auf den die USA im Rahmen ihres Kampfs gegen den Terrorismus früher ein Kopfgeld von zehn Millionen US-Dollar ausgesetzt hatten.