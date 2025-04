US-Spionage? Wegwerf-Handys und Billig-Laptops für EU-Vertreter

Einige Vertreter der EU-Kommission sollen künftig mit Wegwerf-Handys und billigen Laptops ausgestattet werden – weil diese Spionage-sicher sind. Das betrifft jene Kommissions-Vertreter, die in die USA reisen, das berichtet die Financial Times, die sich auf vier mit der Situation betraute Personen beruft. Dieses Vorgehen ist bis dato nur in Bezug auf China Usus.