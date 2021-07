USA setzen Türkei auf Liste von Ländern mit Bezug zu Kindersoldaten

Betroffen ist der Einsatz von Kindersoldaten in Syrien und Libyen. In den Konflikten in beiden Ländern mischt die Türkei mit. Als angesehene Regionalmacht und NATO-Mitglied habe die Türkei die Möglichkeit, sich mit der Rekrutierung und dem Einsatz von Kindersoldaten in Syrien und Libyen zu befassen, erklärte das Außenministerium in Washington.

Es stellte in seinem Bericht zum Menschenhandel 2021 fest, dass die Türkei die Sultan-Murad-Division in Syrien maßgeblich unterstützt hat. Diese Einheit gehört zur Opposition gegen die syrische Führung und hat nach Darstellung der USA lange Kindersoldaten rekrutiert und eingesetzt. Die Türkei hat drei Militäreinsätze über die Grenze zu Syrien hinweg gegen den sogenannten Islamischen Staat und gegen die von den USA unterstützten Kurden-Milizen im Norden des Nachbarlandes geführt. Dabei ließ das türkische Militär auch syrische Milizen an seiner Seite kämpfen. Einigen dieser Gruppen wird von Menschenrechtsgruppen und den Vereinten Nationen vorgeworfen, sie hätten wahllos Zivilisten angegriffen, Menschen verschleppt und ausgeplündert. Die UN hatten die Türkei aufgefordert, solche Übergriffe zu unterbinden. Die Regierung in Ankara hat die Vorwürfe als haltlos bezeichnet.