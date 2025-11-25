Trump will Muslimbruderschaft als Terrororganisation einstufen

US-Präsident Donald Trump hat am Montag ein Verfahren zur Einstufung von Teilen der Muslimbruderschaft als Terrororganisation eingeleitet. Trump wies Außenminister Marco Rubio und Finanzminister Scott Bessent an, zu prüfen, ob Ableger der Muslimbruderschaft – etwa im Libanon, in Ägypten und Jordanien – entsprechend klassifiziert werden sollen.

Nach Angaben des Präsidialamts sollen die Minister binnen 45 Tagen nach Vorlage des Berichts tätig werden. Eine Einstufung hätte Sanktionen zur Folge.