USA erweitern Liste kritischer Rohstoffe um Kupfer und Kohle

Die erweiterte Liste "gibt eine klare, datengestützte Richtung vor, um unsere Abhängigkeit von ausländischen Gegnern zu verringern, die heimische Produktion auszuweiten und amerikanische Innovationskraft freizusetzen", sagte US-Innenminister Doug Burgum am Donnerstag (Ortszeit).

Die US -Regierung hat ihre Liste der für Wirtschaft und nationale Sicherheit wichtigen Rohstoffe um zehn Mineralien erweitert, darunter Kupfer, Uran und Kokskohle .

Kupfer ist unter anderem für Elektrofahrzeuge, Stromnetze und Rechenzentren von entscheidender Bedeutung, während Kokskohle für die Stahlproduktion benötigt wird. Mit dem Schritt will die Regierung den heimischen Bergbau fördern und die Abhängigkeit von Importen, insbesondere vom wirtschaftlichen Rivalen China, verringern.

Die Liste dient als Leitfaden für die Regierung in Washington, um die Versorgung mit Materialien für die Verteidigung, die Industrie und saubere Energietechnologien zu sichern. Sie legt fest, welche Projekte staatliche Anreize erhalten, und bildet die Grundlage für die nationale Vorratshaltung sowie für Forschungsprioritäten. Zudem signalisiert die Liste privaten Investoren, wo die Regierung einen langfristigen strategischen Wert sieht.