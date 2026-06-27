Wie Amerika Amerika wurde und was das alles mit Tee zu tun hat

Am Abend des 16. Dezember 1773 eilte der Arzt John Warren durch die dunklen Straßen Bostons, als ihm ein Freund entgegenrief: „Boston Harbor a teapot tonight!“ Der Hafen sei heute Nacht eine Teekanne. Wenige Stunden zuvor hatten als Mohawk verkleidete Kolonisten 342 Kisten Tee von den britischen Schiffen „Dartmouth“, „Eleanor“ und „Beaver“ ins Wasser geworfen. Der Anwalt John Adams notierte begeistert in sein Tagebuch: Die Tee-Zerstörung sei so kühn und folgenreich, dass sie als Wendepunkt in die Geschichte eingehen werde. Recht sollte er behalten.

Gut 250 Jahre später feiern die USA ihre Gründung. Wobei die Geschichte lange vor der berühmten Unabhängigkeitserklärung vom 4. Juli 1776 begann: „Ab den 1760er-Jahren versuchte König Georg III., die Kolonisten an die Kandare zu nehmen. Sie waren ihm zu unabhängig geworden“, sagt der Historiker Mitchell Ash.

Loyale Briten und Teetrinker

Seit der Gründung der ersten dauerhaften englischen Siedlungen Anfang des 17. Jahrhunderts waren die Kolonien zu einer wohlhabenden Gesellschaft herangewachsen. In Philadelphia ratterten Druckerpressen, Boston baute Schiffe, New Yorker Kaufleute handelten mit der Karibik und Europa. Viele Kolonisten verstanden sich als loyale Briten. Sie lasen englische Zeitungen, tranken Tee und feierten den König.

Dann gewann Großbritannien den Siebenjährigen Krieg gegen Frankreich – und blieb auf einem Schuldenberg sitzen. London wollte, dass die Kolonien die Kosten mittragen. Doch für die waren neue Steuern auf Zeitungen, Glas, Farben, Spielkarten und Tee ein Affront, weil ein Parlament, in dem kein einziger Amerikaner saß, die Abgaben verordnet hatte.