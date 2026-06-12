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Ausland

USA: Weniger Kampfjets und Kriegsschiffe für NATO in Europa

Washington plant, die Zahl von Kampfjets, Aufklärungs- und Tankflugzeugen um rund ein Drittel zu senken. Das könnte Folgen für die Überwachungsfähigkeit der NATO haben.
12.06.2026, 08:09

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BELGIUM-NATO-US-POLITICS-DIPLOMACY-DEFENCE-UKRAINE

Zusammenfassung

  • USA planen laut "New York Times" die Reduzierung von Jets und Kriegsschiffen für NATO-Einsätze in Europa um ein Drittel.
  • Alle acht US-Luftbetankungsmaschinen sollen aus Europa abgezogen werden.
  • Die Reduzierung betrifft auch F-16- und F-15E-Kampfflugzeuge sowie Seeaufklärungsflugzeuge, was die NATO-Fähigkeiten einschränkt.

Die USA planen einem Zeitungsbericht zufolge, die Zahl der Flugzeuge und Kriegsschiffe, die sie für NATO-Einsätze in Europa zur Verfügung stellen, um ein Drittel zu reduzieren. 

Dies berichtete die New York Times am Donnerstag unter Berufung auf zwei hochrangige europäische Insider. Die NATO und das US-Verteidigungsministerium reagierten zunächst nicht auf Anfragen zur Stellungnahme.

"Europa zahlt viel mehr": USA sollen NATO-Beitrag kürzen

Der US-Plan sieht dem Bericht zufolge vor, die Zahl der F-16- und F-15E-Kampfflugzeuge von rund 150 auf 100 zu senken, die Zahl der Seeaufklärungsflugzeuge von 26 auf 15 zu senken und alle acht Luftbetankungsflugzeuge abzuziehen, die Europa bisher zur Verfügung standen. Damit würde die Fähigkeit der NATO für Angriffe auf weiter entfernte Ziele und Überwachungsaufgaben eingeschränkt.

NATO USA Donald Trump
Agenturen, sif  | 

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