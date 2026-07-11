Irans neuer oberster Führer schwört Rache für Tod seines Vaters

Seit seiner Ernennung zum neuen obersten Führer vor mehr als vier Monaten ist Mojtaba Khamenei, Sohn des letzten obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei, nicht öffentlich in Erscheinung getreten. Seither wird viel über seinen Verbleib und seinen Gesundheitszustand spekuliert.

Laut US-Medien soll er bei dem israelischen Luftangriff, bei dem sein Vater am 28. Februar getötet wurde, schwer verletzt worden sein. Irans Staatsfernsehen bezeichnete ihn bereits vor Monaten als „Kriegsversehrten“, nannte jedoch keine Einzelheiten.

Am Donnerstag wurde nun Vater Khamenei in seinem Geburtsort Mashhad beerdigt. Am Samstag meldete sich Sohn Khamenei zu Wort. „Rache ist die Forderung unseres Volkes und muss ganz gewiss erfolgen“, hieß es in einer im Staatsfernsehen verlesenen Mitteilung, die Mojtaba zugeschrieben wurde.