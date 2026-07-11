Irans neuer oberster Führer schwört Rache für Tod seines Vaters
Seit seiner Ernennung zum neuen obersten Führer vor mehr als vier Monaten ist Mojtaba Khamenei, Sohn des letzten obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei, nicht öffentlich in Erscheinung getreten. Seither wird viel über seinen Verbleib und seinen Gesundheitszustand spekuliert.
Laut US-Medien soll er bei dem israelischen Luftangriff, bei dem sein Vater am 28. Februar getötet wurde, schwer verletzt worden sein. Irans Staatsfernsehen bezeichnete ihn bereits vor Monaten als „Kriegsversehrten“, nannte jedoch keine Einzelheiten.
Am Donnerstag wurde nun Vater Khamenei in seinem Geburtsort Mashhad beerdigt. Am Samstag meldete sich Sohn Khamenei zu Wort. „Rache ist die Forderung unseres Volkes und muss ganz gewiss erfolgen“, hieß es in einer im Staatsfernsehen verlesenen Mitteilung, die Mojtaba zugeschrieben wurde.
Mehr als fünf Wochen führten die USA und Israel nach dem 28. Februar Krieg gegen den Iran, bis Anfang April eine Waffenruhe vereinbart wurde. Es kam trotz der Waffenruhe und einem Rahmenabkommen aber auch bis zuletzt immer wieder zu gegenseitigen Angriffen. Insbesondere der Streit über die Kontrolle der für den Welthandel wichtigen Straße von Hormuz heizt den Konflikt zwischen den USA und dem Iran immer wieder aufs Neue an.
Zuvor hat US-Präsident Donald Trump dem Iran im Falle eines Mordanschlags auf ihn mit „vollständiger“ Vernichtung gedroht.
„1000 Raketen sind scharf gemacht und auf die Islamische Republik Iran gerichtet“, erklärte Trump am Freitag. „Und Tausende weitere würden unmittelbar folgen, sollte die iranische Regierung ihre weltweit geäußerte Drohung wahr machen, den amtierenden Präsidenten der USA - in diesem Fall mich! - zu ermorden oder einen entsprechenden Versuch zu unternehmen.“
Die entsprechenden Befehle seien bereits erteilt worden, schrieb Trump auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social. „Das US-Militär ist bereit, willens und in der Lage, über einen Zeitraum von einem Jahr - mit der Option auf Verlängerung - sämtliche Gebiete des Iran vollständig zu vernichten und zu zerstören.“
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