US-Hochschulen: Strengere Kontrolle bei Geldgebern aus Ausland
Zusammenfassung
- US-Regierung verstärkt Kontrolle ausländischer Hochschulfinanzierung zur Aufdeckung schädlichen Einflusses.
- Außenministerium unterstützt Bildungsministerium, um Meldepflichten und Transparenz bei ausländischen Geldern zu verbessern.
- 2025 meldeten US-Hochschulen 8.300 Transaktionen über 5,2 Milliarden Dollar, größte Geldgeber waren Katar, Großbritannien und China.
Die US-Regierung will die Finanzierung von Hochschulen durch ausländische Geldgeber stärker kontrollieren, um nach eigenen Angaben schädlichen Einfluss aufzudecken. Dazu werde das Außenministerium künftig das Bildungsministerium unterstützen, teilten Regierungsvertreter am Montag mit.
"Das Außenministerium wird seine Expertise in nationaler Sicherheit und bei der Abwehr von schädlichem ausländischen Einfluss einbringen, um die Aufsichtsbemühungen des Bildungsministeriums zu stärken", sagte die Staatssekretärin für öffentliche Diplomatie, Sarah Rogers. Konkrete Beispiele für eine unzulässige Einflussnahme nannten die Vertreter nicht. Es gehe vorrangig darum, die Einhaltung der Meldepflichten durch die Universitäten zu verbessern und die Transparenz zu erhöhen.
Schenkungen oder Verträge aus Ausland melden
Hintergrund ist eine Anordnung von US-Präsident Donald Trump vom April 2025. Diese zielt auf die Durchsetzung eines Gesetzes ab, das Hochschulen mit Bundesmitteln dazu verpflichtet, Schenkungen oder Verträge aus dem Ausland im Wert von mehr als 250.000 Dollar zu melden. Trump hatte wiederholt gedroht, Bundesmittel für Universitäten zu streichen. Als Gründe nannte er unter anderem pro-palästinensische Proteste, Richtlinien zu Transgender-Personen sowie Programme zur Förderung von Vielfalt und Gleichstellung.
Katar als größter Geldgeber
Dem Bildungsministerium zufolge meldeten US-Hochschulen im Jahr 2025 insgesamt 8.300 Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von 5,2 Milliarden Dollar. Die größten Geldgeber waren demnach Katar mit 1,1 Milliarden Dollar, gefolgt von Großbritannien mit 633 Millionen und China mit 528 Millionen Dollar.
