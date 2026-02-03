Trump will von Uni Harvard eine Milliarde Dollar Schadenersatz

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die US-Regierung hat die Elite-Uni Harvard zu einer Schadenersatz-Zahlung in Höhe von einer Milliarde Dollar (850 Millionen Euro) aufgefordert. Darüber hinaus wolle seine Regierung "künftig nichts mehr mit der Universität Harvard zu tun haben", erklärte US-Präsident Donald Trump am Montag in seinem Onlinedienst Truth Social. Hintergrund ist ein Rechtsstreit zwischen der US-Regierung und der Hochschule um eingefrorene Bundeszuschüsse.

Harvard hatte die Regierung im April verklagt, um eingefrorene Bundeszuschüsse in Höhe von mehr als zwei Milliarden Dollar (1,7 Milliarden Euro) zu erhalten. Trump begründet die Kürzungen mit pro-palästinensischen Demonstrationen auf dem Campus seit Beginn des Gaza-Krieges am 7. Oktober 2023. Harvard hatte sich überdies geweigert, Regierungsforderungen wie der Streichung von Diversitätsprogrammen und der Durchleuchtung seiner Studentinnen und Studenten nachzukommen. Laufende Vergleichsverhandlungen Kurz vor Trumps Bekanntgabe hatte die New York Times berichtet, die US-Regierung habe in den laufenden Vergleichsverhandlungen mit der Hochschule ihre Forderung nach einer Zahlung von 200 Millionen Dollar fallen gelassen. Im September vergangenen Jahres hatte Trump erklärt, die Regierung stehe kurz davor, einen Vergleich über 500 Millionen Dollar mit Harvard zu erzielen. Teil dieser Vereinbarung wäre die Eröffnung von Berufsschulen gewesen.