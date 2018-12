USA drohen mit Kriegsschiff

Derzeit ist die Lage in der Region extrem angespannt. Truppen auf der von Russland annektierten Krim hielten gerade erst eine Luftabwehr-Übung ab. Russische Stellen beschuldigten zudem Kiew, eine Offensive in der Ostukraine zu planen.

Und in all dem geht das Gezerre um die Deutungshoheit des Auslösers der jüngsten Eskalationsspirale weiter: Den Zwischenfall zwischen russischen und ukrainischen Marinebooten vor der Straße von Kertsch (die das Schwarze mit dem Asowschen Meer verbindet) am 25. November. Dabei hatte die russische Küstenwache drei ukrainische Schiffe aufgebracht und 24 Seeleute gefangen genommen.