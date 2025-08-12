Trumps infamer Hauptstadt-Putsch

Das gesetzlose Höllenloch, das Donald Trump aus Amerikas Hauptstadt macht, existiert nur in seinem zynischen Kalkül. Um von seinem Versagen an breiter Front - Zölle, Inflation, Konflikte von Gaza bis Ukraine, miserable Umfragewerte, Epstein-Affäre - abzulenken, setzt der ruchloseste Präsident, den die USA je hatten, auf fragwürdige PR-Erfolge und inszeniert sich ungefragt als starker Mann.

Die erfundene Krise der Gewaltkriminalität, die Trump dem „District of Columbia” andichtet und daraus für sich einen Handlungsauftrag ableitet, ist aber nicht nur der Ausdruck von Hilflosigkeit. Trump übt nach Los Angeles ein zweites Mal, ob ihm Politik, Gerichte und öffentliche Meinung es ihm durchgehen lassen, wenn er einen fadenscheinigen Ausnahmezustand ausruft, um eine lupenrein autokratische Machtdemonstration zu exekutieren.