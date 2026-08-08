Trump will USA zur „globalen Mineralien-Supermacht“ aufbauen
Zusammenfassung
- Trump kündigte Investitionen von drei Milliarden Dollar an, um die USA zur „Mineralien-Supermacht“ zu machen und Projekte zu kritischen Rohstoffen sowie Batterien zu fördern.
- Die Mittel sollen die heimische Produktion stärken, die nationale Sicherheit erhöhen und die Abhängigkeit von chinesischen Lieferketten verringern, unter anderem durch Kredite an Unternehmen wie Sila Nanotechnologies.
- Zusätzlich stellen Energieministerium und Pentagon 180 Millionen Dollar für Bergbauprogramme an US-Hochschulen bereit, während bereits eine strategische Rohstoffreserve im Wert von zwölf Milliarden Dollar aufgebaut wurde.
US-Präsident Donald Trump will die USA zu einer „Mineralien-Supermacht“ machen und hat dafür Investitionen von drei Milliarden Dollar (2,60 Mrd. Euro) in Projekte zu kritischen Rohstoffen und Batterien angekündigt. „Wir holen uns Amerikas rechtmäßigen Platz als globale Mineralien-Supermacht zurück“, sagte Trump am Freitag bei einem Treffen mit Branchenvertretern im Außenministerium in Washington.
Mit den Investitionen sollen die heimische Produktion gesteigert, die nationale Sicherheit gestärkt und die Industriepolitik vorangetrieben werden. Zu den Vorhaben gehört ein an Bedingungen geknüpftes Darlehen des Verteidigungsministeriums über 1,4 Milliarden Dollar für den Hersteller von Batteriekomponenten, Sila Nanotechnologies. Weitere Kredite gehen an Unternehmen wie Sunrise Energy Metals und Niron Magnetics.
USA wollen die Abhängigkeit von chinesischen Lieferketten verringern
Die US-Regierung benötigt die Rohstoffe, um die im Iran-Konflikt geschrumpften Waffenbestände wieder aufzufüllen und die Abhängigkeit von chinesischen Lieferketten zu verringern. Kritische Mineralien seien die Grundlage der amerikanischen Stärke und kämen überall zum Einsatz, von modernen Waffen bis zu Autos, erklärte Trump. Diese wichtigen Rohstoffe und die daraus entstehenden Produkte sollten in den USA gewonnen, weiterverarbeitet und hergestellt werden.
Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und Chinas starker Stellung bei der Ausbildung von Bergbaufachkräften etwas entgegenzusetzen, sagten das Energieministerium und das Pentagon zudem Fördergelder von 180 Millionen Dollar für US-Hochschulen mit Bergbauprogrammen zu. Seit seiner Rückkehr ins Amt hat Trump bereits eine strategische Reserve für kritische Rohstoffe im Wert von zwölf Milliarden Dollar aufgebaut.
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