Das sind Donald Trumps Lieblingswörter

Bei einer Veranstaltung der Republikanischen Partei in einem seiner Golfklubs im Bundesstaat Florida erklärte der 78-Jährige, er habe das Wort "Zölle" einst als das "schönste Wort im Wörterbuch" bezeichnet.

"Gott, Liebe, Religion ... und Zölle"

Die von ihm als "Fake News" titulierte Presse habe ihn deshalb "regelrecht zerrissen" und gefragt: "Was ist mit Religion? Was ist mit Gott? Was ist mit der Liebe?".

Er habe daraufhin die Reihenfolge seiner Präferenzen angepasst - und seinen einstigen Favoriten zum "viertliebsten Wort im Wörterbuch" herabgestuft: "Gott, Liebe, Religion - Zölle."