Ihr Vermögen: 148 Milliarden Dollar - so viel sollen der amerikanische Computerpionier Michael Dell und dessen Frau Susan Ihr Eigen nennen. Einen Teil davon - 6,5 Milliarden Dollar - will das texanische Ehepaar ab nächstem Jahr an 25 Millionen Kinder spenden - wobei das großzügige Geschenk auch US-Präsident Donald Trump zugute kommt. Denn die Milliardenspende polstert ein Regierungsprogramm auf, das Kinder zu künftigen Anlegern erziehen soll.

Der Plan: Ab Jänner werden steuerbegünstigte Anlagenkonten für Kinder eingerichtet. Wer zwischen 1. Jänner 2025 und Ende 2028 geboren wird, erhält vom Staat ein Startguthaben von 1.000 Dollar. Voraussetzung dafür sind eine US-Staatsbürgerschaft und eine amerikanische Sozialversicherungsnummer.

In Beisein von Trump gab das Ehepaar Dell gab am Dienstag im Weißen Haus bekannt, dass sie die Lücke für Kinder schließen wollen, die keinen Anspruch auf staatliche Fördermittel haben. Ihre Spende umfasst jeweils 250 US-Dollar für Kinder bis einschließlich zehn Jahre, die vor dem 1. Jänner 2025 geboren wurden.