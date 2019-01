USA: Auf der Mauer, auf der Lauer – Lostage im Budgetstreit

Es war ein Showdown mit angezogener Handbremse, den Donald Trump zur besten TV-Sendezeit vor einem Millionenpublikum vollführte. Der US-Präsident scheute die kurz vor der Rede von Vize Mike Pence ins Spiel gebrachte letzte Konsequenz im inner-amerikanischen Streit um die Grenzmauer zu Mexiko: die Ausrufung des „nationalen Notstands“. Juristen des Weißen Hauses und des Justizministeriums sondieren bereits politische und rechtliche Begleiterscheinungen dieser Notlösung.

Trump, so heißt es, könnte so die Haushalts-Hoheit des Parlaments unterlaufen, Mittel für den Bau eines Grenzwalls umschichten, Grundbesitzer rasch enteignen und das Army Corps of Engineers zur Errichtung der Mauer einsetzen.