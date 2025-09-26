"Alles seltsam": Hegseth beruft Hunderte Generäle und Admiräle zu Treffen ein

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat die oberste Militärführung des Landes für kommende Woche zu einem seltenen Treffen einberufen. US-Generäle und -Admirale aus aller Welt sollen sich auf einem Stützpunkt des Marinecorps in Quantico im Bundesstaat Virginia versammeln, wie fünf Beamte der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag sagten. Der Grund für das kurzfristig anberaumte Treffen sei unklar und sorge für Verunsicherung. "Es ist wahrscheinlich banaler, als die Leute denken, aber die mangelnde Klarheit hilft nicht gerade", sagte einer der Insider. Ein Sprecher des Pentagon erklärte: "Der Kriegsminister wird Anfang kommender Woche zu seinen Spitzenmilitärs sprechen."

"Das ist alles seltsam" Die "höchst ungewöhnliche" Anweisung sei nach Recherchen der Washington Post an praktisch weltweit alle hochrangigen Militärkommandeure verschickt worden. Rund 800 Generäle und Admirale gibt es laut der Zeitung. Hegseths Befehl gilt demnach für alle hochrangigen Offiziere mit dem Rang eines Brigadegenerals oder höher oder einem gleichwertigen Rang in der Marine, sowie für ihre obersten Unteroffiziere. Die Leute seien "sehr besorgt. Sie haben keine Ahnung, was das bedeutet", äußerten mehrere Personen gegenüber der Washington Post Sicherheitsbedenken. "Ziehen wir jetzt jeden General und Flaggoffizier aus dem Pazifik ab?", fragte ein US-Beamter. "Das ist alles seltsam."