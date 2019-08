US-Regierung will Migranten-Kinder unbefristet festnehmen

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will künftig die unbefristete Festnahme von illegal ins Land gelangten Kindern erlauben. Eine seit 1997 geltende Regelung, wonach Minderjährige nicht länger als 20 Tage in Unterbringungszentren für Migranten festgehalten werden dürfen, soll abgeschafft werden, kündigte das US-Heimatschutzministerium am Mittwoch an.

Die Neuregelung soll in den nächsten 60 Tagen in Kraft treten, teilte das Ministerium weiter mit. Die Regelung von 1997 sei "überholt", hieß es von Seiten der Regierung. Sie berücksichtige nicht, dass die Zahl der aus Zentralamerika illegal ins Land kommenden Familien und Minderjährigen "massiv" zugenommen habe. Es wird davon ausgegangen, dass die neue Richtlinie angefochten wird.

Mexiko zeigte sich besorgt über die neuen US-Pläne. Die Regierung in Mexiko Stadt erwäge rechtliche Schritte, so das Außenministerium.

Dritte Verschärfung innerhalb eines Monats

Wegen ihres Umgangs mit minderjährigen Einwanderern sieht sich die Trump-Regierung bereits seit längerem heftiger Kritik durch die oppositionellen Demokraten sowie von Bürgerrechtlern ausgesetzt. Die Zustände in den Unterbringungszentren werden von Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International als menschenunwürdig kritisiert. Trump hat einen härteren Kurs gegenüber Einwanderern zu einem zentralen Thema seiner Präsidentschaft gemacht.