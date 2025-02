"Sie gehen kaputt, sie explodieren": Trump sagt Papierstrohhalmen den Kampf an

US-Präsident Donald Trump sagt Papierstrohhalmen den Kampf an und forciert die Rückkehr zum Plastik . Trump unterzeichnete im Weißen Haus eine Anordnung, wonach Ministerien und Bundesbehörden künftig keine Papiertrinkhalme mehr beschaffen und benutzen sollen.

Wegwerfartikel aus Plastik wie Trinkbecher, Besteck oder eben Strohhalme sind umweltschädlich - auch weil viel davon in den Meeren endet. In der EU ist der Verkauf von Plastiktrinkhalmen seit Mitte 2021 verboten.

"Diese Dinger funktionieren nicht", ätzte Trump über Strohhalme aus Papier. Er habe sie schon oft ausprobiert, doch ohne Erfolg. "Sie gehen kaputt, sie explodieren", behauptete der 78-Jährige. "Wenn etwas heiß ist, halten sie nicht sehr lange - nur ein paar Minuten, manchmal auch nur ein paar Sekunden. Das ist eine lächerliche Situation." Deshalb kehrten die USA unter ihm zu Plastikstrohhalmen zurück. "Ich denke, das ist in Ordnung", sagte Trump. Er glaube auch nicht, dass das Plastik einem Hai viel anhaben könne, "wenn er sich durch den Ozean frisst".

Neue Zölle auf Aluminium und Stahl beschlossen

Donald Trump hat wie angekündigt neue Zölle in Höhe von 25 Prozent auf alle Stahl- und Aluminium-Einfuhren in die USA beschlossen. Die entsprechenden Dekrete wurden unterzeichnet. Ab wann die Zölle in Kraft treten, ist zunächst unklar. Mehrere US-Medien berichteten unter Berufung auf Regierungskreise vom 4. März als Starttermin.

"Heute vereinfache ich unsere Zölle auf Stahl und Aluminium", sagte Trump im Weißen Haus. "Das ist eine große Sache." Auf diesem Weg werde Amerika wieder reich. Zwar soll es grundsätzlich keine Ausnahmen oder Befreiungen geben.