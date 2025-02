Was Trumps Zölle auf Stahl und Alu bedeuten - und wen sie treffen

Bei Aluminium ist die Abhängigkeit der USA von Importen noch wesentlich größer als bei Stahl. Rund die Hälfte des gesamten Aluminiums muss eingeführt werden. Der überwiegende Teil kommt aus Kanada, dem weltweit größten Alu-Exporteur. Nach Kanada kommen mit weitem Abstand die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und China.

Verteuern die Zölle die Importe, müssen US-Unternehmen und letztlich wohl die Verbraucher mit höheren Preisen rechnen, was die Inflation in den USA anheizen könnte. Den anderen Teil der US-Zölle müssten wohl die ausländischen Exporteure schultern, sprich in ihren Preisen unterbringen, wenn sie in den USA im Geschäft bleiben wollen. Wie konkret ein Unternehmen betroffen ist, hängt aber von vielen Faktoren ab.

Ein Beispiel: Deutschland ist der größte Stahlexporteur Europas, aber 80 Prozent der Ausfuhren gehen in die EU. Wenig verwunderlich sagt daher Deutschlands größter Stahlproduzent, Thyssenkrupp, dass die US-Zölle "nur sehr begrenzten Einfluss" auf das eigene Geschäft haben werden. Denn man liefere nur hochwertige Produkte in die USA, habe dort eine sehr gute Marktposition und auch eine eigene Fertigung vor Ort. So stamme der Großteil der in den Staaten erzielten Einnahmen aus dem US-Handelsgeschäft und von der Thyssen-Autozuliefersparte.