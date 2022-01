US-Präsident Biden nominiert erste Muslima als Bundesrichterin

US-Präsident Joe Biden hat mit Nusrat Choudhury die erste Muslima in der US-Geschichte für das Amt einer Bundesrichterin nominiert, wie "Kathpress" meldet. Die 44-Jährige, deren Eltern aus Bangladesch stammen, ist eine von insgesamt acht Richterkandidaten, die Biden am Mittwoch (Ortszeit) dem Senat zur Bestätigung vorgeschlagen hatte. Sie ist für den östlichen Gerichtsbezirk von New York vorgesehen.

Choudhury ist derzeit als Direktorin für Rechtsfragen bei der Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties Union (ACLU) in Illinois tätig. Dort habe sie unter anderem das Rechtsteam bei den Bemühungen um eine Verbesserung der Polizeiarbeit in Chicago geleitet, erklärte die ACLU-Geschäftsführerin von Illinois, Colleen Connell.