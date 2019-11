US-Politberater sagt krachende Niederlage für Trump voraus

" Hillary Clinton hat die schlechteste Kampagne gemacht, weil sie das Wahlkollegium nicht berücksichtigt hat", sagte Sweitzer. So habe sie zwar die meisten Stimmen erhalten, jedoch nicht die meisten Wahlmänner. Diesen Fehler werde man 2020 nicht machen. Stattdessen werde sich die Kampagne der Demokraten auf die Korruptionsaffären in Trumps Umfeld konzentrieren. "Die Menschen haben ihn gewählt, um den Sumpf trockenzulegen, doch jetzt gibt es den größten Sumpf seit ich mich erinnern kann", sagte er. "Wir werden Milliarden dafür ausgeben, die Korruption im Wahlkampf offen zu legen", kündigte er an.

"Unabhängig von ihrer politischen Position haben die Nachrichten Trump noch immer nicht verstanden", gab Klink zu bedenken. "Er übernimmt jede Diskussion. Es mag blöd sein, aber er hat die Aufmerksamkeit", erläuterte er. Trump werde die "robusteste Wahlbeiteilungs-Operation in der Geschichte der USA" starten. "Vergessen sie nicht, dass seit 1900 jeder Präsident wiedergewählt wurde, solange es keine Rezession gab", erinnerte Klink.