Trump führt Gratistag an seinem Geburtstag in US-Nationalparks ein

Am 80. Geburtstag von US-Präsident Donald Trump am 14. Juni des kommenden Jahres haben US-Bürger freien Eintritt in die Nationalparks des Landes - dafür werden allerdings zwei andere Tage mit freiem Eintritt gestrichen. Kritiker rügen, dass es sich dabei um wichtige Gedenktage für die Bürgerrechte insbesondere von Schwarzen handelt. Für den freien Eintritt an Trumps rundem Geburtstag entfallen im kommenden Jahr die Gratis-Eintritte am Gedenktag für den Bürgerrechtler Martin Luther King am 19. Jänner sowie am Tag zur Abschaffung der Sklaverei (Juneteenth) am 19. Juni, wie das Innenministerium in Washington am Montag mitteilte.

Rassismus, der "zum Himmel stinkt" "Der Präsident hat nicht nur seinen eigenen Geburtstag zur Liste hinzugefügt, sondern auch die beiden Feiertage entfernt, die den Kampf der schwarzen Amerikaner für Bürgerrechte und Freiheit markieren - unser Land verdient Besseres", kritisierte die Senatorin Catherine Cortez Masto von der Demokratischen Partei im Onlinedienst X. Der frühere Präsident der schwarzen Bürgerrechtsorganisation NAACP, Cornell William Brooks, sprach auf der Internetplattform von "unverhohlenem Rassismus", der "zum Himmel stinkt". Trump hatte in seiner Antrittsrede im Jänner verkündet, er werde Martin Luther Kings "Traum wahr machen" - eine Anspielung auf die berühmte Rede "Ich habe einen Traum" (I have a dream) des schwarzen Bürgerrechtsaktivisten, der am 4. April 1968 ermordet worden war. Seitdem strich seine Regierung jedoch die Gleichstellungsprogramme in Behörden und Ministerien und machte Druck auf Unternehmen und Hochschulen, dasselbe zu tun. Die US-Regierung begründet dies mit der angeblichen "Diskriminierung" Weißer.