Trump möchte bei Netflix-Warner-Fusion mitreden

US-Präsident Donald Trump will sich in die Prüfung der geplanten Fusion von Netflix und Warner Brothers Discovery einschalten. Ein möglicher hoher Marktanteil des fusionierten Unternehmens könne Bedenken aufwerfen, sagte Trump am Sonntag vor Journalisten in Washington. "Ich werde an dieser Entscheidung beteiligt sein", erklärte er.

Trump äußerte sich nicht dazu, ob er das Geschäft befürwortet, wies aber auf eine mögliche Konzentration der Marktmacht in der Unterhaltungsindustrie hin: "Das müssen zwar Wirtschaftsexperten beurteilen, aber es ist ein großer Marktanteil. Es besteht kein Zweifel, dass dies ein Problem sein könnte."