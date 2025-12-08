Trump möchte bei Netflix-Warner-Fusion mitreden
US-Präsident Donald Trump will sich in die Prüfung der geplanten Fusion von Netflix und Warner Brothers Discovery einschalten. Ein möglicher hoher Marktanteil des fusionierten Unternehmens könne Bedenken aufwerfen, sagte Trump am Sonntag vor Journalisten in Washington. "Ich werde an dieser Entscheidung beteiligt sein", erklärte er.
Trump äußerte sich nicht dazu, ob er das Geschäft befürwortet, wies aber auf eine mögliche Konzentration der Marktmacht in der Unterhaltungsindustrie hin: "Das müssen zwar Wirtschaftsexperten beurteilen, aber es ist ein großer Marktanteil. Es besteht kein Zweifel, dass dies ein Problem sein könnte."
Netflix hatte am Freitag die Übernahme der TV- und Filmstudios sowie der Streaming-Sparte von Warner Bros Discovery für 72 Milliarden Dollar bekanntgegeben. Mit dem Geschäft würde der Streaming-Pionier die Kontrolle über eines der wertvollsten Film- und Fernseharchive Hollywoods erlangen, zu dem die Rechte an "Harry Potter" und den "Batman"-Comics gehören.
Bereits vor den Äußerungen Trumps hatten Wettbewerbshüter und Politiker Bedenken geäußert. Netflix ist mit rund 300 Millionen Abonnenten der weltweit führende Streamingdienst, Warner kommt auf fast 130 Millionen Kunden.
