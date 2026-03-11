US-Justizministerin Bondi soll nach Drohungen auf Militärstützpunkt wohnen

US-Justizministerin Pam Bondi hat laut Recherchen der New York Times ihre Wohnung in der Stadt aufgegeben und ist nach Drohungen und Kritik auf einen Militärstützpunkt umgezogen. Bundesbehörden hätten Mitarbeiter der Ministerin zuvor auf Gefahren hingewiesen.

Bondi sei etwa von Drogenkartellen bedroht und für ihre Handhabung des Falls von Jeffrey Epstein kritisiert worden.