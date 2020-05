US-Fleischindustrie: Neustart trotz großer Infektionsgefahr

In einem Betrieb in Iowa wurden allein 730 Fälle gemeldet, das entspricht 58 Prozent der Belegschaft. Auch in Kansas, Oklahoma, Colorado und Texas kam es zu Ausbrüchen mit Hunderten Infizierten. 40 Fabriken mussten laut USA Today zumindest temporär schließen, die New York Times berichtet von mehr als 100 Fabriken, in denen Infektionen auftraten.

Kaum Platz

In den riesigen Fleischfabriken arbeiten oft arme Mitglieder der spanischsprachigen Minderheit, der Hispanics, und Immigranten aus Lateinamerika, die kaum Zugang zu Gesundheitsleistungen haben. Es sind also, wie in Deutschland, die schlechten Arbeitsbedingungen in den Betrieben und die Unterbringung der Arbeiter in Massenquartieren, die die Ausbreitung des Virus begünstigen.

Großzügige Gesetze

Dicht an dicht stehen Arbeiter an Fließbändern, um in Akkordarbeit Schweine, Hühner und andere Tiere zu zerlegen - in riesigen Mengen. So arbeiten in einer Fleischfabrik in North Carolina 4500 Menschen die täglich 30.000 Schweine schlachten. Die Fleischverarbeitungsindustrie versucht seit Jahren, die Produktion zu steigern. Schlachtbetriebe in den USA dürfen laut Vorgaben des US-Landwirtschaftsministeriums beispielsweise knapp 1.100 Schweine pro Stunde abfertigen.