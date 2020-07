US-Außenminister: Chinas Kommunisten "zentrale Bedrohung unserer Zeit"

US-Außenminister Mike Pompeo verschärft die Verbalattacken gegen Chinas Führung. "Wir sehen die Chinesische Kommunistische Partei als das, was sie ist: die zentrale Bedrohung unserer Zeit", sagte der amerikanische Chefdiplomat in einer Anhörung vor dem Auswärtigen Ausschuss des Senats in Washington am Donnerstag.

Die "energische Diplomatie" der USA habe aber zu einem "internationale Erwachen" hinsichtlich dieser Bedrohung beigetragen. "Senatoren, das Blatt wendet sich", gab sich Pompeo überzeugt.

Causa Huawei

Eine ganze Reihe von Ländern würden US-Initiativen unterstützen, wie etwa die Forderung, den Netzwerkausrüster Huawei beim Aufbau von 5G-Netzen nicht zum Zuge kommen zu lassen.