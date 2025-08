Ob und inwieweit dies möglich ist, hängt von zwei Faktoren ab: dem Reiserisiko und der Art der Buchung. Um Reisende rechtzeitig vor Gebieten, die risikoreich sind, zu warnen präsentiert das österreichische Außenministerium eine Übersicht, in der laufend die Sicherheitslage in allen Ländern der Welt bewertet wird.

Mehr Details zu Sicherheitsrisiken und Warnstufen weltweit:

Diese werden - je nach Risiko - in sechs Klassen eingestuft. Die Skala reicht von einer hohen Reisesicherheit (Stufe eins) bis zu einer akuten Reisewarnung (Stufe sechs). Kostenlos stornieren geht nur bei fünf, oder sechs.

Wie streng das beurteilt wird, lässt sich am Beispiel Israel verdeutlichen. Hier gilt nur an der Grenze zum Gaza-Streifen und zum Libanon Sicherheitsstufe 5. In Jerusalem und im Rest des Landes gilt vier, kostenlos stornieren daher nicht möglich.

Gründe für eine Reisewarnung können unter anderem Naturkatastrophen, bewaffnete Konflikte, politische Unruhen, Terrorgefahr oder Seuchen sein.