UNO drängt Taliban: Frauen-Zutrittsverbot in Büros aufheben

Die Vereinten Nationen haben die in Afghanistan herrschenden islamistischen Taliban aufgerufen, ein Zutrittsverbot für afghanische Mitarbeiterinnen in UN-Büros aufzuheben.

Das seit September geltende Verbot gefährde "lebensrettende Dienste" von UN-Organisationen in dem Land, erklärte Susan Ferguson von der UN-Behörde für Frauen in Afghanistan am Sonntag. Zudem verstoße es gegen die Menschenrechte und Gleichheitsgrundsätze.

Die Taliban hatten Nichtregierungsorganisationen (NGOs) bereits 2022 die Zusammenarbeit mit afghanischen Frauen verboten. 2023 weiteten sie die Maßnahme auf UN-Behörden aus, tolerierten jedoch die Beschäftigung von Frauen in bestimmten Bereichen oder die Arbeit im Homeoffice.